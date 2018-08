Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e dois feridos em acidentes com tratores em Vila Real

Incidentes aconteceram em Chaves e Santa Marta de Penaguião.

Dois acidentes com tratores provocaram esta sexta-feira um morto e dois feridos ligeiros em Chaves e Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, segundo fontes da GNR e dos bombeiros.



O alerta para o acidente num terreno agrícola da localidade de Fundo de Serra, no concelho de Chaves, foi dado às 08h33 e, de acordo com a GNR, quando os meios chegaram ao local o homem de 75 anos já se encontrava morto.



O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



O segundo comandante dos bombeiros de Salvação Pública, Paulo Cunha, disse à agência Lusa que o trator capotou e que a vítima ficou por baixo da viatura.



O responsável disse ainda que o acidente ocorreu num local de "difícil acesso".



Para este acidente foram mobilizados 19 operacionais e sete viaturas, entre elementos dos bombeiros, INEM e GNR.



O comandante dos bombeiros de Santa Marta de Penaguião, Vasco Correia, referiu que um trator tombou num terreno agrícola, na localidade de Cumieira, provocando ferimentos ligeiros num casal de 75 e 77 anos.



Este acidente, cujo alerta foi dado às 07h52 e mobilizou 11 operacionais e quatro viaturas, ocorreu num local de difícil acesso e os feridos foram retirados em maca pelos bombeiros e depois transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.