Um morto e dois feridos em colisão entre carro e mota em Vila Nova de Milfontes

Um homem de 31 anos de idade morreu e duas pessoas ficaram feridas (uma delas com gravidade) na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo durante a tarde deste domingo, na localidade de Vila Nova de Milfontes, em Beja.Segundo o que oconseguiu apurar no local, a vítima em estado grave é uma mulher com 30 anos e foi transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa. O homem e a mulher seguiam no motociclo.A vítima leve corresponde a um homem de 44 anos, que seria o ocupante da viatura ligeira.O alerta foi dado cerca das 17h55 e no local estão 20 operacionais apoiados por oito viaturas de socorro e um meio aéreo.