Um morto e dois feridos em colisão frontal no IP2 em Vila Nova de Foz Côa

Um homem de 70 anos morreu esta terça-feira e dois ficaram feridos após uma colisão entre dois veículos ligeiros no Itinerário Principal (IP) 2, junto ao nó do Pocinho, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, segundo os bombeiros.

"Tratou-se de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros", indicou o comandante dos bombeiros de Foz Côa, Rafael Almeida.

Segundo o comandante, o óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) habitualmente estacionado em Macedo de Cavaleiros, no distrito vizinho de Bragança.