Um morto e dois feridos graves em colisão com carrinha em Sintra

Um homem, de 30 anos, morreu e duas pessoas ficaram feridas com gravidade numa colisão entre um automóvel e um ligeiro de mercadorias, na manhã deste sábado, no IC19, sentido Sintra-Lisboa. A vítima mortal e os dois feridos seguiam no carro, e tiveram de ser desencarcerados pelos bombeiros.Ao que oapurou, a vítima mortal e um dos feridos, que seguiu para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, não tinham qualquer identificação. A terceira vítima, uma mulher, foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria. No local estiveram os bombeiros de Algueirão Mem-Martins e de São Pedro de Sintra, o INEM e a PSP.