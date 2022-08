Um morto e dois feridos graves em colisão entre carros no concelho de Grândola

Hospital do Litoral Alentejano.

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade numa colisão entre dois carros seguida de capotamento na Estrada Nacional 261, no nó do Carvalhal, no concelho de Grândola.Um dos feridos foi helitransportado para o hospital Garcia de Orta, em Almada. A segunda vítima foi transportada para oO alerta foi dado pelas 12h26. A estrada está cortada nos dois sentidos.No local estiveram os Bombeiros de Grândola, de Alcácer do Sal e as autoridades, num total de 27 operacionais, apoiados por 12 viaturas. O helicóptero do INEM também foi acionado para o local.Em atualização