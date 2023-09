Um morto e dois feridos graves em despiste de pesado de mercadorias em Évora

Um homem de 40 anos morreu e outros dois ficaram feridos com gravidade na sequência do despiste de um veículo pesado de mercadorias ocorrido esta quinta-feira em Évora, disseram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.



Os feridos têm idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente, na Estrada Nacional (EN) 18, ao quilómetro 277.9, na União de Freguesias de São Mansos e São Vicente do Pigeiro, foi dado às 14h35.



Um dos principais acessos á cidade de Évora encontrava-se cortado ao trânsito, pelas 17h59.