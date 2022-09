Um morto e dois feridos graves em despiste em Alcácer do Sal

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade, esta terça-feira, na sequência do despiste de uma viatura ligeira em Abul, no concelho de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente, que ocorreu numa estrada de terra batida junto ao Centro arqueológico de Alcácer do Sal, na freguesia de Alcácer do Sal e Santa Susana, foi dado às 00h11.

No local estiveram 18 operacionais, com o apoio de nove veículos.