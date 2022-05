Um morto e oito feridos em acidente com autocarro e camião nos Açores

O choque entre dois veículos pesados na Fajã do Araújo, no concelho de Nordeste, nos Açores, provocou esta quinta-feira um morto, três feridos graves e cinco ligeiros, disse à Lusa fonte da corporação local dos Bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários do Nordeste, Manuel Paiva, um dos pesados envolvido no acidente era um autocarro propriedade da Câmara Municipal do Nordeste, e seguiam a bordo seis pessoas e o motorista.

O outro pesado era um camião conduzido pelo homem que viria a falecer e que circulava acompanhado da mulher.

A vítima mortal, que teve uma paragem cardiorrespiratória, ainda foi transportada do local do acidente ao Centro de Saúde de Nordeste, mas veio a falecer, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários do Nordeste.

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores indicou que o acidente ocorreu pelas 15:37 (mais uma hora em Lisboa) e "resultou de uma colisão frontal entre dois veículos pesados" na estrada de acesso à Fajã do Araújo.

Dos nove feridos, foram registados cinco ligeiros, três graves e "uma vítima retirada do local em paragem cardiorrespiratória", acrescentou.

A Proteção Civil acrescentou que "seis vítimas foram transportadas para o Centro de Saúde do Nordeste e três para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada".

No local estiveram 20 elementos dos Corpos de Bombeiros do Nordeste, Povoação e Ribeira Grande, com o apoio de sete ambulâncias e um pronto-socorro, para além de quatro elementos e duas viaturas de Suporte Imediato de Vida (SIV) da Ribeira Grande e de Ponta Delgada e cinco agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).