Uma mulher, de 47 anos, morreu este domingo na sequência de um despiste na estrada municipal 1029, perto de Beringel, no concelho de Beja.Além da vítima mortal, registaram-se mais oito feridos, todos do sexo masculino, que foram assistidos no local. As nove vítimas, de nacionalidade moldava, seguiam todas num veículo de sete lugares.No local estiveram os Bombeiros de Beja, a GNR e o INEM com um total de sete viaturas. Segundo fonte da GNR, o excesso de velocidade poderá ser a causa do acidente.