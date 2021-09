Um morto e seis feridos em despiste de carrinha na EN121 em Ferreira do Alentejo

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas esta quarta-feira na sequência do despiste de uma carrinha na EN121, perto da Aldeia dos Ruins, no concelho de Ferreira do Alentejo.Segundo conseguiu apurar o, há dois feridos graves e quatro leves. No interior do veículo de nove lugares seguiam sete pessoas que tinham acabado de sair de uma exploração agrícola nas proximidades.O alerta foi dado às 11h14.Foi acionado um helicóptero do INEM para o local, assim como a VMER de Beja, uma SIV de Alcácer do Sal, o INEM e os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo.