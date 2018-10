Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e três desaparecidos em naufrágio de traineira

Autoridades estão a efetuar buscas entre Espinho e Esmoriz.

12:53

Uma embarcação de pesca supostamente com cinco ocupantes naufragou esta segunda-feira ao largo de Espinho. As informações disponíveis ainda são reduzidas, mas fonte do CM dá conta da existência de um morto, um resgatado com vida e três desaparecidos.



As autoridades estão no local a efetuar buscas com barcos do Instituto de Socorros a Náufragos, um avião e um helicóptero da Força Aérea.



Há ainda a indicação de que a traineira "Mestre Silva" possa ter partido de Matosinhos