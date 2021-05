Um acidente entre um carro e um autocarro provocou um morto e três feridos, na Estrada Nacional 4, em Évora, ao inicio da tarde desta terça-feira.



A vítima mortal do acidente era o condutor do carro e duas das restantes vitimas, passageiros do autocarro, foram ainda assistidas no local.



A estrada está cortada nos dois sentidos.



As causas do acidente ainda estão a ser apuradas.