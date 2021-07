Homem vê companheira de 55 anos morrer em violento acidente em Famalicão

Uma mulher com cerca de 55 anos morreu num acidente entre dois carros que ocorreu este domingo, em Famalicão, na localidade de Seide São Miguel. A mulher seguia com o marido quando teve morte imediata após o choque. O homem foi transportado ao hospital.Na outra viatura seguiam uma mulher de 36 anos, duas crianças de oito e quatro anos e um bebé de sete meses.O incidente aconteceu numa estrada de acesso à A7. Uma das viaturas foi projetada para um campo de cultivo próximo da via, que foi cortada ao trânsito nos dois sentidos.Para o local, foram chamados dois veículos da VMER, uma viatura do INEM de Santo Tirso e os Bombeiros Voluntários de Famalicão.GNR faz nesta altura perícias no local para perceber as causas do acidente.