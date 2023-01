Um morto e três feridos em colisão entre dois carros em Benavente

A colisão frontal de dois carros ligeiros, na EN 118, em Várzea de Samora, Benavente, causou esta quarta-feira, uma vítima mortal, e três feridos, um deles em estado grave.



A vítima mortal foi uma mulher de 79 anos e o ferido grave um homem de 30.





O acidente ocorreu às 20h27 desta quarta-feira e obrigou à interrupção total do trânsito durante as operações de socorro às vítimas, que ficaram encarceradas nas viaturas. O acidente ocorreu na estrada que liga Benavente a Samora Correia.O socorro foi prestado por equipas dos Bombeiros e do INEM, num total de 21 operacionais, incluindo as patrulhas da GNR, que garantiram a segurança dos trabalhos.As causas do acidente estão a ser apuradas por militares do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém.