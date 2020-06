Um morto e três feridos em despiste em Coimbra

O despiste de um veículo topo de gama, ao início da madrugada de segunda-feira, na rotunda da Boavista, em Coimbra, provocou um morto e três feridos.



O acidente foi aparatoso, sendo que a vítima mortal, um homem de 38 anos, ficou encarcerada. Foi assistida no local e transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde acabou por morrer. As outras vítimas, um homem e duas mulheres, sofrerem ferimentos ligeiros e foram assistidas. A PSP investiga as causas do despiste.

