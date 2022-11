Um homem morreu e três ficaram feridos na sequência de um despiste na EN124, na zona de Cumeada, em Silves.Segundo oapurou, a vítima mortal tem 46 anos e os feridos 57, 58 e 64 anos.As vítimas, que ficaram encarcerados, foram socorridas pelos bombeiros de Messines e INEM. Os feridos foram transportados para os hospitais de Portimão e Faro.A EN124 esteve cortada durante as operações de socorro às vítimas.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR estão a investigar as causas do acidente.