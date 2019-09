Um morto e três feridos em despiste seguido de capotamento em Soure

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um despiste seguido de capotamento, ocorrido na estrada que liga Lagoas a Casal do Redinho, no concelho de Soure, esta terça-feira à noite, pelas 20h45.O óbito foi confirmado no local pelo médico do INEM. Os feridos foram estabilizados e conduzidos para os serviços do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.A vítima mortal será agora alvo de autópsia, no Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Ao local deslocaram-se 16 operacionais, apoiados por oito viaturas.