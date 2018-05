Sinistro no sentido norte-sul fez ainda um ferido.

Por Lusa | 05:10

Uma pessoa morreu esta quinta-feira e outra ficou ferida, na colisão entre três viaturas ligeiras ao quilómetro seis da A1, em Vila Franca de Xira, a norte de Lisboa, disse à Lusa fonte da GNR.

A colisão entre as três viaturas ocorreu cerca das 00h30, no sentido norte-sul, de acordo com o Destacamento de Trânsito do Carregado.

A mesma fonte disse que a via de trânsito da direita esteve cortada "durante algum tempo", estando ainda operacionais no terreno, sem acrescentar mais pormenores.