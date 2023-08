Um homem com cerca de 50 anos morreu, esta manhã de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, um outro homem sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 7h30, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário, na EN223.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também foi acionada.A PSP local foi chamada. A via está cortada ao trânsito nos dois sentidos para que as diligências possam ser feitas.