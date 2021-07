Uma pessoa morreu e outra ficou grvaemente ferida na sequência de um atropelamento com um motociclo durante a noite deste sábado, em A dos Cunhados, Torres Vedras.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Lisboa, o acidente ocorreu na Nacional 247, cerca das 22h00. No local estiveram os bombeiros de Torres Vedras, assim como uma patrulha da GNR e duas VMER do INEM.

