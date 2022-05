Presidente da Junta de Turiz é a vítima mortal de acidente de trabalho em Amares

esta quinta-feira num acidente de trabalho em Amares, no distrito de Braga. Outro homem de 53 anos ficou em estado grave.

Víctor Ramos, de 48 anos, presidente da Junta de Freguesia de Turiz, em Vila Verde, morreu

Segundo a fonte, o incidente, que ocorreu às 10h58, aconteceu na freguesia de Ferreiros, Prozelo e Besteiros, em Amares, sendo as circunstâncias do mesmo ainda desconhecidas.

O óbito do homem, com cerca de 50 anos, foi declarado no local, referiu a fonte.

Já o ferido grave foi encaminhado para o Hospital de Braga, acrescentou.

No local estiveram 14 homens apoiados por oito veículos.