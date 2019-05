Um morto e um ferido grave em acidente em Alijó

Um morto e um ferido grave foram o resultado de uma colisão entre dois veículos na localidade de Carlão, no concelho de Alijó, segundo fontes da GNR e dos bombeiros.O comandante dos bombeiros de Alijó, José Rebelo, disse à agência Lusa que se tratou de uma colisão frontal, da qual resultou um morto e um ferido grave, ambos na casa dos 80 anos.O responsável disse ainda que o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)A fonte da GNR referiu que as vítimas ficaram encarceradas na sequência do acidente.O alerta foi dado esta quarta-feira às 16h42 e para o local foram mobilizados 17 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Alijó, VMER e GNR.