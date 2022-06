Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida este domingo, quando o motociclo onde seguiam se despistou na Estrada Nacional 368, em Alpiarça.

O alerta foi dado às 22h08.

No local estiveram 19 operacionais, apoiados por nove veículos. A GNR e a VMER do Hospital de Santarém também estiveram no local.