Um morto e um ferido ligeiro em despiste na A22 em Tavira

Um homem, de 26 anos, morreu e uma mulher, de 30, ficou ferida, esta segunda-feira à tarde, na sequência de um despiste do automóvel em que ambos seguiam, na Via do Infante (A22), na zona de Tavira.No local estiveram cerca de 20 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, e ainda um helicóptero do INEM que teve mesmo de pousar na A22, obrigando ao corte da via onde se deu o acidente (sentido Tavira-Olhão).O óbito do homem foi declarado no local e a ferida foi transportada para o Hospital de Faro. As autoridades investigam o despiste.