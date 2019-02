Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 68 anos morre após colisão frontal entre dois carros em Abrantes

Óbito foi confirmado ainda no local.

12:14

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros na estrada nacional 118, no concelho de Abrantes, provocou este domingo um morto, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



O acidente ocorreu na localidade de Pego, perto das 09h30, tendo também provocado um ferido ligeiro, informou a mesma fonte.



De acordo com a GNR de Santarém, a vítima mortal era um homem de 68 anos de idade, cujo óbito foi confirmado ainda no local.



No terreno, estiveram cinco veículos e 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).