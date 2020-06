Um morto em acidente com trator agrícola em Foz Côa

Um homem de 27 anos morreu hoje na sequência de um capotamento de um trator agrícola, em Seixas, no concelho de Vila Nova Foz Côa, distrito da Guarda, indicou à Lusa fonte dos bombeiros.

"Trata-se de num capotamento de um trator agrícola, num caminho junto à barragem Vale Teja, do qual resultou uma vítima mortal", concretizou o comandante dos bombeiros de Foz Côa, Nuno Figueirinha.

Segundo o operacional, à chegada das equipas de socorro "a vítima encontrava-se encarcerada na máquina agrícola".

"Precedemos a manobras de reanimação. Contudo, o óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros (Bragança)", explicou o comandante.

O alerta foi dado as 12:38.

No local estiveram 12 bombeiros apoiados por seis viaturas a que juntaram as equipas médicas e de enfermagem da helicóptero e da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM. A GNR tomou conta da ocorrência.