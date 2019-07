Um morto em atropelamento ferroviário obriga ao corte da Linha do Minho em Cerveira

Um atropelamento ferroviário provocou esta quarta-feira a morte a uma mulher em Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, obrigando ao corte da Linha do Minho em ambos os sentidos, informaram fontes da CP e proteção civil.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana, o atropelamento ocorreu às 15h32, na localidade de Moutorros, em Vila Nova de Cerveira.



Fonte da CP disse à Lusa que a ocorrência obrigou à suspensão da circulação dos comboios da Linha do Minho, em ambos os sentidos.



A mesma fonte admitiu que a ocorrência vai "provocar atrasos", não existindo ainda, pelas 16h30, previsão para o retomar da circulação.



Segundo o CDOS, pelas 16h50 procedia-se ainda à remoção do cadáver.



No local estiveram os Bombeiros de Cerveira, os Bombeiros de Valença, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Viana e a GNR, num total de cerca de 16 operacionais, apoiados por oito veículos.