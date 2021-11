Homem de 79 anos morre em capotamento na A3 em Braga

Um homem de 79 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um capotamento de um carro topo de gama na A3, Priscos, em Braga. Um outro passageiro da mesma viatura ficou com ferimentos e foi transportado ao hospital de Braga.O alerta para o acidente foi dado cerca das 10h15 e no local estão os Bombeiros de Famalicão e Braga. A brigada de trânsito de Ponte de Lima tomou conta da ocorrência.Para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas.O acidente deu-se no sentido Norte-Sul e o trânsito faz-se apenas na faixa mais à esquerda.