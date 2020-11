Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, uma delas com gravidade, em sequência de uma colisão entre uma moto e um carro em Mira, no distrito de Coimbra.A colisão ocorreu pelas 12h30 deste domingo. No local está um dispositivo constituído por 18 operacionais e 7 viaturas, dos bombeiros e da GNR de Mira, e do INEM.Os feridos estão a ser avaliados no local.