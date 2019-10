Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, a VMER do Barreiro, a GNR e uma patrulha da PSP.





Uma pessoa morreu esta quinta-feira à noite numa colisão entre um carro e um velocípede, no IC21 no cruzamento para o hospital do Barreiro, em Setúbal.O alerta para o acidente foi dado às 20h30.Segundo informações do CDOS de Setúbal, no local estão 21 operacionais apoiados por oito viaturas, entre eles os bombeiros do Barreiro,Em atualização