Uma colisão entre duas motas e um carro fez, esta noite de quinta-feira, um morto e um ferido ligeiro na A2, perto do Seixal. Um dos motociclos chegou, mesmo, a incendiar-se.



No local estão os Bombeiros do Seixal, da Amora, a Viatura Médica de Emergência Rápida e a Guarda Nacional Republicana. O alerta foi dado por volta das 20h50.