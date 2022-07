Um morto em colisão entre veículo pesado e motociclo em Viana do Alentejo

Um homem de 58 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo pesado de mercadorias, em Viana do Alentejo (Évora), disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR precisou que a vítima mortal era o condutor do motociclo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional (EN) 257, ao quilómetro oito, em Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, foi dado pelas 10h50.

As operações de socorro envolveram 19 operacionais auxiliados por seis viaturas.