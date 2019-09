Um morto em colisão na A1 em Pombal

A colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias esta quinta-feira provocou uma vítima mortal, dois feridos ligeiros e dois feridos graves.Entre as vítimas estão duas crianças, de 4 e 12 anos, e dois adultos que deram entrada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).Uma fonte hospitalar disse à Lusa que os feridos se encontram estáveis e em avaliação.O desastre deu-se na autoestrada do Norte (A1) que liga Lisboa e Porto, perto da área de serviço de Pombal.O acidente ocorreu por volta das 16h19 no distrito de Leiria e no local estiveram 25 operacionais apoiados por 11 veículos.A via esteve temporariamente condicionada mas não chegou a ser cortada.