Uma pessoa morreu na sequência de um aparatoso despiste de carro ocorrido na manhã desta sexta-feira na A2, no sentido Fogueteiro-Almada (ao km 11), junto a Corroios.Ao que o CM apurou o carro embateu violentamente contra os separadores laterais da autoestrada, ficando preso nesse local.O alerta foi dado às 6h26. No local estiveram 11 operacionais dos Bombeiros do Seixal, da Brisa e da Brigada de Trânsito da GNR e a VMER do Hospital Garcia de Orta.