Um despiste no acesso da A16 para a CREL, na manhã desta quinta-feira, causou uma vítima mortal e um ferido ligeiro. O acidente ocorreu pelas 10h58, no sentido Sintra-Loures e mobilizou mais de 10 operacionais dos bombeiros.



Segundo o CM apurou, o primeiro alerta para o acidente mortal foi dado por elementos da PSP que iam a passar no local e pararam para socorrer as vítimas, mas a investigação às causas do sinistro ficou a cargo da GNR.