Um morto em despiste na A2 na zona do Seixal

Uma pessoa morreu no sábado à noite na Autoestrada 2 (A2), na zona do Seixal, na sequência do despiste de um automóvel, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 23h15, no sentido Sul-Norte da A2, ao quilómetro 18, na zona dos Foros da Catrapona, no concelho do Seixal.



Tratou-se do despiste de um veículo de passageiros, no qual a vítima seguia, acrescentou a fonte.



Pelas 00h30 deste sábado, o trânsito naquela zona da A2 estava condicionado e no local estavam equipas dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de quatro veículos e onze operacionais.