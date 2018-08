Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto em incêndio após choque de camião com carrinha

Uma das viaturas explodiu e pegou fogo, em Portimão.

15:27

Uma colisão entre um camião e uma carrinha junto ao Hospital de Portimão, no Algarve, fez esta sexta-feira um morto e um ferido.



A vítima mortal, o condutor da carrinha, terá ficado encarcerada e acabou por morrer carbonizada após explosão do veículo.



O condutor do veículo pesado acabou por escapar, mas a gravidade dos ferimentos é ainda desconhecida.