Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação no Sabugal faz um morto

Alerta para o incêndio foi registado numa habitação da Quinta da Oliveira.

Por Lusa | 12:51

Um incêndio numa habitação do concelho do Sabugal, distrito da Guarda, causou uma vítima mortal, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



Segundo a fonte, o alerta para o incêndio, registado numa habitação da Quinta da Oliveira, freguesia de Bendada, Sabugal, foi dado pelas 11h27.



O comandante dos Bombeiros Voluntários do Sabugal, José Henriques, contactado pela Lusa, disse que as circunstâncias do incêndio são desconhecidas e que serão investigadas pelas autoridades competentes.



No local compareceram 22 homens e sete veículos dos bombeiros voluntários do Sabugal e de Belmonte, indicou o CDOS da Guarda.