Um morto em violenta colisão frontal entre carro e camião em Penela

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, na manhã deste sábado, na sequência de uma violenta colisão frontal entre um camião e um carro.Os feridos, um grave e outro ligeiro, já foram transportados para o Hospital da Universidade de Coimbra. A vítima mortal era um homem de 28 anos e o corpo ainda não foi retirado do local.O alerta foi dado pelas 7h30 às autoridades locais, tendo sido mobilizados vários meios. No local encontram-se os Bombeiros de Penela e GNR, um total de 25 operacionais.A via encontra-se cortada nos dois sentidos. Não são conhecidas as causas do acidente.