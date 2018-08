Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma centena de bombeiros combatem fogo em Arcos de Valdevez

"Maior dificuldade" é o declive existente no local e o "vento moderado".

Por Lusa | 20:24

Mais de 100 bombeiros combatem um incêndio florestal com duas frentes ativas em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, sendo a "maior dificuldade" o declive existente no local e o "vento moderado", disse fonte da proteção civil.



"Não há qualquer infraestrutura ameaçada", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, acrescentando que, no combate às chamas, "a maior dificuldade é a zona de declive que existe e o vento moderado".



Segundo a página oficial da Proteção Civil, consultada pelas 19h40, o alerta para o incêndio florestal foi dado pelas 18:21 e no combate ao incêndio estão 103 operacionais, apoiados por 27 veículos e cinco aviões.