Uma das linhas afetadas pelo acidente de comboio em Soure deverá estar pronta a operar até à meia-noite

Uma das linhas afetadas pelo descarrilamento de um comboio Alfa Pendular, na zona de Soure, deverá estar pronta para ser operada até à meia-noite deste domingo, afirmou o ministro das Infraestruturas.

"O que nos foi informado pela Infraestruturas de Portugal há pouco foi que até à meia-noite, em princípio, uma das linhas pelo menos estaria já pronta para ser operada", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava aos jornalistas à saída de uma visita a feridos do acidente de sexta-feira, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O descarrilamento do Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, com 212 passageiros, provocou na sexta-feira dois mortos e 44 feridos, oito dos quais graves.

"Concluída a remoção dos destroços de todo a material circulante acidentado, decorrem os trabalhos finais para a reparação da via e da catenária, prevendo-se o restabelecimento da circulação na via descendente, sentido norte / sul pelas 24:00", referiu também fonte da empresa, numa informação enviada à agência Lusa.

A mesma fonte acrescentou que no sentido oposto, na via ascendente, "continuarão a ser desenvolvidos todos os esforços no sentido de permitir o seu restabelecimento da circulação durante o dia de domingo".

Em declarações à Agência Lusa, o gabinete de relações públicas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), refere que dos 28 feridos que deram ali entrada, 25 já tiveram alta clínica e os restantes três permanecem internados.

"Um doente está internado na medicina intensiva (o caso que inspira mais cuidados) e dois estão na unidade de cuidados cirúrgicos intermédios", disse a mesma fonte.

Quanto aos 12 feridos que foram transportados para o Hospital Distrital da Figueira da Foz já tiveram todos alta hospitalar, segundo informações do gabinete de relações públicas daquela unidade.

Dos 44 feridos, quatro tiveram alta no local, 28 foram transportados para o CHUC, incluindo três crianças, e 12 foram assistidos no Hospital da Figueira da Foz.