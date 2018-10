Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma pessoa ferida após colisão entre três veículos na Av. da República em Lisboa

Vítima teve de ser desencarcerada e foi transportada para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.

21:59

Uma mulher ficou com ferimentos ligeiros, na noite desta terça-feira, após uma colisão entre três veículos na Av. da República em Lisboa.



A vítima teve de ser desencarcerada, segundo confirmou fonte do COMETLIS, e foi transportada para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.



Pelas 21h50 o trânsito no sentido Entrecampos-Saldanha só se fazia por uma faixa, estando ainda a ser realizados trabalhos no local do acidente.