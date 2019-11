Unesco declara 5 de maio como dia da língua portuguesa

O Presidente da República foi dos primeiros a congratular-se com a notícia: a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) ratificou, esta segunda-feira, em Paris, a decisão que estipula o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Uma decisão ainda mais importante quando esta é a primeira vez que uma língua não oficial da organização é distinguida com um dia Mundial.

Também o primeiro-ministro, António Costa, se apressou a juntar a sua voz à de Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que este "é um passo muito importante para os 360 milhões de pessoas que têm o português como língua oficial".

A proposta foi apresentada em outubro pelo conjunto dos países lusófonos e foi apoiada por mais 24 países – como Argentina, Chile, Geórgia, Luxemburgo e Uruguai – o que resultou numa aprovação por unanimidade no conselho da UNESCO. O documento lembrava que o português foi "o idioma da primeira vaga de globalização".

Portugal esteve representado na cerimónia de Paris por uma comitiva que incluía António Costa e o embaixador de Portugal na UNESCO, António Sampaio da Nóvoa.



SAIBA MAIS

289

milhões. É o número estimado de pessoas que têm o português como língua oficial, e que vivem espalhadas por vários continentes: além da Europa, também na América, África e Ásia e em Timor, na Oceania.



Galiza quer pertencer

Alguns linguistas defendem que o galego, falado na Galiza, é um dialeto do português. No final de 2018, foi aprovada no Parlamento da Galiza uma resolução que solicita ao Governo autónomo a criação de um percurso legal para a entrada daquela comunidade autónoma de Espanha na CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.