União Europeia financia em 90% aviões de combate a fogos em Portugal

O Ministro da Administração Interna adiantou esta terça-feira, no Centro de Capacitação da GNR, no Seixal, onde decorreu um exercício europeu de proteção civil, o EU Modex, que o Governo tem como objetivo equipar Portugal com "meios aéreos próprios" de combate a incêndios até 2023.Esta aquisição será financiada pela União Europeia em 90%.O Governante não adiantou quantos aviões serão necessários, mas referiu que no plano interno será a Proteção Civil e a Força Aérea a decidir "qual o número de meios" que vão propor.