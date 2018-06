Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União Europeia quer Portugal com mais meios de fiscalização

Foi aprovado um relatório onde é recomendado ao SEF e à Comissão Nacional de Proteção de Dados que reforcem os seus meios.

08:58

Foi aprovado no Parlamento Europeu um relatório onde é recomendado ao SEF e à Comissão Nacional de Proteção de Dados que reforcem os seus meios para um melhor controlo do Sistema de Informação Schengen (SIS). As medidas do Governo terão de ser apresentadas no espaço de três meses.



Pretende-se assim uma melhor utilização dos dados que constam no SIS, que passam por pessoas procuradas, bens roubados, grupos criminosos, entre outros. A União Europeia pede mais meios humanos e investimento.