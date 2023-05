O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, anunciou esta quarta-feira que está em estudo na União Europeia a criação de uma agência de controlo de tráfego online para detetar suspeitos que descarreguem e troquem ficheiros de pornografia de menores. Pretende-se que a nova entidade surja à imagem do norte-americano Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC).





À margem de um seminário sobre a promoção do “bem-estar digital”, em Lisboa, Luís Neves admitiu o importante contributo do NCMEC no início das investigações contra a pornografia de menores. Mas “a informação que vem tem de ser tratada e analisada. A mesma não identifica suspeitos, nem diz quem trafica, comercializa ou disponibiliza pornografia infantil”, explicou. “Os 27 países da União Europeia estão a refletir na criação de uma plataforma semelhante ao NCMEC, que terá de surgir através de conversas com as operadoras”, acrescentou. Luís Neves adiantou que Portugal pode ser possibilidade para acolher essa futura estrutura europeia.