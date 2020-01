Unidade de saúde de Loulé custa 3,7 milhões

O Governo publicou na terça-feira em Diário da República uma portaria a autorizar a Administração Regional de Saúde do Algarve a gastar 1,3 milhões euros na construção do novo Centro de Saúde de Loulé, o que representa 35% do custo total da obra.A Câmara de Loulé suporta os restantes 2,4 milhões de euros necessários para criar o novo o complexo de serviços de saúde, que irá albergar a Unidade de Saúde Familiar (USF) Lauroé, a Unidade de Cuidados na Comunidade Gentes de Loulé, o Centro de Saúde Universitário e a sede do Agrupamento de Centros de Saúde Central."O projeto do edifício encontra-se a ser ultimado e logo que esteja concluído será lançado o concurso da obra", garante aoVítor Aleixo, presidente da câmara. O autarca destaca a grande importância das novas instalações na prestação de cuidados à população e o facto de ir ser instalado o Centro de Saúde Universitário, o que é "uma inovação".No caso da USF Loulé, esta encontra-se instalada em contentores desde que foi criada há mais de nove anos. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses chegou a denunciar, no passado, que algumas consultas tinham sido realizadas com a água a cair nos gabinetes.O novo complexo de saúde vai ser construído num espaço que fica localizado junto ao atual centro de saúde daquela cidade, em terrenos que foram cedidos para o efeito pela autarquia louletana. A área bruta de construção totaliza os 2775 metros quadrados.