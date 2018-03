Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unidade de Saúde Pública está a seguir bebé com meningite

Menina de sete meses está a recuperar em Faro.

06:00

A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento está a acompanhar a evolução do caso da bebé com meningite.



Tal como o CM noticiou ontem, a menina de 7 meses está internada no Hospital Particular do Algarve, em Faro, e está a recuperar, apesar do prognóstico reservado. O caso foi detetado em Alcantarilha e o delegado de saúde ordenou "quimioprofilaxia às crianças e aos adultos que estavam em contacto direto com a criança afetada". O jardim de infância que frequentava está a funcionar.