Universidade de Coimbra investiga propagação de grandes incêndios

O Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra vai construir um túnel térmico, com apoio da REN - Redes Energéticas Nacionais, destinado a investigar a propagação de grandes incêndios, revelou esta sexta-feira aquela instituição de ensino superior.

De acordo com a Universidade de Coimbra, o túnel térmico a construir é "inovador a nível internacional".

"Tem a capacidade de gerar um escoamento do tipo de camada limite atmosférica, com gradientes verticais de temperatura e de velocidade, que permitirão estudar e caracterizar a interação entre o fogo e a atmosfera em condições muito diversas, mas que se podem encontrar em alguns grandes incêndios, e contribuir assim para uma melhor compreensão do seu desenvolvimento", informou o coordenador do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, Domingos Xavier Viegas.