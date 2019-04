Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Universidade de Coimbra lança projeto de ciência cidadã na área da História Natural

Comunidade é desafiada a participar na transcrição de milhares de documentos das coleções e arquivos de História Natural da instituição.

13:22

A Universidade de Coimbra (UC) lança um projeto, esta quarta-feira, que desafia a comunidade a participar na transcrição de milhares de documentos das coleções e arquivos de História Natural da instituição.



"Cartas da Natureza (em inglês, Plant Letters) é o primeiro projeto português de ciência cidadã a integrar a Zooniverse, a maior e mais popular plataforma de investigação colaborativa com cidadãos", afirma em comunicado a assessoria da Reitoria da UC.



O Arquivo de Botânica reúne atualmente, à guarda do Departamento de Ciências da Vida da Universidade, "mais de 5.000 cartas dirigidas aos diretores, naturalistas, jardineiros e outros colaboradores do Jardim Botânico", revela o seu diretor, António Gouveia.



"O principal objetivo deste projeto é localizar espécies de plantas, os seus locais de origem e os cientistas que as estudaram, a partir da correspondência recebida no Jardim Botânico, entre cerca de 1870 e 1928", acrescenta, citado na nota.



Segundo o diretor do Jardim Botânico, "muita da informação e dados biológicos contidos nestes documentos históricos dizem respeito não só à biodiversidade do território nacional, mas também a muitos outros países com relações históricas com Portugal", principalmente estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).



Outro objetivo do "Cartas da Natureza" é a divulgação de informação "útil nos esforços atuais desses países" para a definição de estratégias de conservação".



O Jardim Botânico da UC convida "quem quiser participar nesta leitura partilhada de documentos históricos" a contribuir para a "transcrição de cartas, manuscritas ou datilografadas, de mais de 1.100 correspondentes de todo o mundo".



Na sua maioria, as cartas estão escritas em Português, mas há algumas também em Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Inglês.



Atualmente, a Zooniverse conta com dezenas de projetos ativos e mais de 418 milhões de classificações feitas por quase 1,8 milhões de utilizadores registados nesta plataforma.



"Este tipo de investigação, com um grande volume de informação, é assim facilitado a partir destas plataformas colaborativas, reforçando também o compromisso da UC com a ciência aberta", sublinha António Gouveia.



O projeto português é desenvolvido no âmbito da cátedra UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável da UC, em colaboração com o Jardim Botânico e o Departamento de Ciências da Vida desta universidade.



Cartas da Natureza vai estar disponível através do endereço https://www.zooniverse.org/projects/catedraunesco/plant-letters.